Avançado do Benfica Dodi Lukebakio operado com sucesso ao tornozelo esquerdo

"A operação, que decorreu com sucesso, foi realizada no Hospital da Luz e acompanhada pelo departamento médico do SL Benfica", pode-se ler na nota do clube 'encarnado', que não adianta o tempo de paragem, mas que é estimado em cerca de três meses.



O avançado do Benfica, de 28 anos, fraturou o tornozelo esquerdo na terça-feira, em jogo ao serviço da seleção belga.



Lukebakio, que chegou esta época ao Benfica, proveniente do Sevilha, conta dois golos nos 14 jogos disputados pelo emblema das ‘águias’ e já era baixa certa para a visita de hoje ao Atlético, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal, devido a um castigo trazido do emblema andaluz.

