Avançado Jhon Durán ausente do treino do Benfica

O avançado realizou apenas trabalho de ginásio e não esteve no relvado durante os 15 minutos de treino abertos à comunicação social, que decorreu no centro de estágio do Seixal.



Ausentes da sessão de trabalho da equipa orientada por Marco Silva estiveram também Jaden Umeh e Daniel Banjaqui, devido a problemas físicos.



O Benfica viaja hoje ao início da tarde para a Dinamarca e pelas 20:00 locais (19:00 em Lisboa), o treinador e um jogador vão fazer a antevisão da partida, numa conferência de imprensa que vai decorrer no Estádio de Randers.



Os ‘encarnados’ partem em vantagem para o jogo da segunda mão, depois do triunfo por 3-1 no jogo da primeira mão, disputado no Estádio da Luz, e estão em boa posição para assegurarem um lugar na fase de liga da segunda prova da UEFA.



Nas rondas preliminares anteriores, o Benfica eliminou os escoceses do Hearts e os suíços do St. Gallen, estando agora a um passo de se juntar ao Torreense, vencedor da Taça de Portugal, na fase de liga.



O jogo entre o Aarhus e o Benfica está agendado para quinta-feira, pelas 20:00 locais (19:00), numa partida que será arbitrada pelo alemão Daniel Siebert.