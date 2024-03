Bah dispensado da seleção da Dinamarca devido a "pequena lesão"

“Alexander Bah sofreu uma pequena lesão e não está apto para os dois jogos particulares [com Suíça e Ilhas Faroé] e deixa hoje a concentração. O selecionador nacional Kasper Hjulmand chamou Mads Roerslev, do Brentford, que pode fazer a sua estreia pela seleção masculina”, refere a Federação dinamarquesa de futebol na rede social X.



Os dinamarqueses não adiantam qual o tipo de lesão do lateral do Benfica, que esta época tem tido alguns problemas físicos e não foi opção nos ‘encarnados’ em largo número de jogos, chegando a estar de fora de novembro a janeiro.



Um contexto que deixa o lateral com 24 jogos disputados entre todas as competições, 21 dos quais a titular e com um golo marcado.



Em momento de paragem para as seleções, o Benfica tem ainda 11 jogadores da equipa principal em compromissos internacionais, casos de Trubin (Ucrânia), António Silva e João Neves (Portugal), Otamendi e Di Maria (Argentina), Kökcü (Turquia), Leo Kokubo (sub-23 do Japão), Samuel Soares e Tomás Araújo (sub-21 de Portugal), Álvaro Carreras (sub-21 de Espanha) e André Gomes (sub-20 de Portugal).