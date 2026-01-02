Barrenechea pode falhar receção do Benfica ao Estoril Praia por lesão no ombro
O médio Enzo Barrenechea lesionou-se no ombro esquerdo, informou o Benfica, dando conta que o futebolista argentino está em dúvida para a receção ao Estoril Praia, no sábado, para a 17.ª jornada da I Liga.
Os `encarnados` confirmaram o diagnóstico, depois de Barrenechea ter divulgado nas suas redes uma fotografia com o braço imobilizado, acrescentando aguardar o resultado dos exames realizados.
O médio, de 24 anos, foi titular em 29 dos 31 jogos do Benfica esta temporada, tendo falhado apenas a vitória na receção ao Gil Vicente, por 2-1, para a sétima jornada da I Liga, e o triunfo nos oitavos de final da Taça de Portugal na visita ao Farense, por 2-0.
O Benfica, terceiro classificado a 10 pontos do líder FC Porto, recebe o Estoril Praia, nono com 20, no sábado, a partir das 18:00, num encontro da 17.ª ronda que vai ser arbitrado por Anzhony Rodrigues, da associação da Madeira.
Os `encarnados` voltam a jogar na quarta-feira, nas meias-finais da Taça da Liga, em Leiria, onde vão reencontrar o Sporting de Braga, com quem empataram 2-2 na 16.ª jornada do campeonato.