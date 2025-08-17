Base Geno Crandall reforça equipa de basquetebol do Benfica até 2027
O base norte-americano Geno Crandall vai jogar no Benfica até 2027, anunciaram hoje as 'águias', depois de ter jogado no Oldenburg, na Alemanha, em 2024/25, e aponta já ao pentacampeonato nacional de basquetebol pelo novo clube.
"Acho que vai ser uma Liga difícil, competitiva, por isso queremos continuar a fazer aquilo que o Benfica faz. Queremos ter sucesso, queremos ganhar o campeonato e queremos competir e avançar na Liga dos Campeões", declarou o ‘reforço’, citado pelo clube.
Crandall, de 28 anos, jogou no Turi Svitavy, na República Checa, no Leicester Reiders, em Inglaterra, e no Göttingen e no Oldenburg, na Alemanha, numa carreira europeia que começou após findar a passagem pelos campeonatos universitários nos Estados Unidos.
É mais um ‘reforço’ para os tetracampeões nacionais, a par de Justice Sueing, Koby McEwen e Aleksander Dziewa.
Crandall, de 28 anos, jogou no Turi Svitavy, na República Checa, no Leicester Reiders, em Inglaterra, e no Göttingen e no Oldenburg, na Alemanha, numa carreira europeia que começou após findar a passagem pelos campeonatos universitários nos Estados Unidos.
É mais um ‘reforço’ para os tetracampeões nacionais, a par de Justice Sueing, Koby McEwen e Aleksander Dziewa.