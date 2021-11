Basquetebol. Benfica vence a dois segundos do fim para a Taça da Europa

Apesar de ter chegado a ter 16 pontos de desvantagem, o conjunto português teve de sofrer para vencer a equipa dos Países Baixos, que tinha vencido na Luz, e apenas festejou a dois segundos do fim, com um lançamento de dois pontos de Aaron Broussard.



Os encarnados passaram a somar sete pontos, mais um do que o Heroes Den Bosch, dois do que os russos do Parma-Parimcatch e quatro do que os checos do Opava, equipas que se defrontam na quinta-feira, no fecho da ronda.



O conjunto neerlandês entrou bem na partida, com um parcial de 5-0, mas rapidamente o Benfica equilibrou, num primeiro período em que o equilíbrio foi evidente, com a maior vantagem a ser de três pontos, com que se chegou ao final dos primeiros 10 minutos (19-16 para os neerlandeses).



A vitória do Benfica começou a ser desenhada no final do segundo período, quando, em pouco mais de 2.30 minutos, conseguiu um parcial de 8-0, indo para o intervalo a vencer por 47-38.



Após o recomeço, os encarnados chegaram a ter 16 pontos de avanço (62-46), mas a equipa da casa conseguiu recuperar ligeiramente e entrar para o derradeiro parcial com 11 pontos de atraso (63-52).



Com um parcial de 24-15 no último período, os neerlandeses, mesmo sem terem estado em vantagem, ameaçaram o triunfo das "águias", com duas igualdades dentro do derradeiro minuto (74-74 e 76-76).



Valeu o desvio de Broussard após um triplo falhado por James Farr, para deixar o Benfica mais próximo da segunda fase.



Broussard foi mesmo o melhor marcador do Benfica, com 21 pontos, numa partida em que James Farr (15), José Silva (14) e José Barbosa (11) também passaram a dezena de pontos.