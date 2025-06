Basquetebol. FC Porto vence Benfica e reentra na luta pelo título

Depois de perder as duas primeiras partidas em Lisboa, o FC Porto aproveitou o fator casa para reduzir distâncias para o Benfica.





A equipa portista entrou muito forte no primeiro período e conseguiu uma vantagem confortável no resultado da qual o Benfica nunca conseguiu recuperar.





Assim, com o resultado da final em 2-1 para o Benfica, terá de haver uma quarta partida. A partir das 18h00, no Dragão Arena, as duas equipas voltam a defrontar-se. Um novo trounfo portista levará a final para a 'negra' que deverá ser jogada no Pavilhão Fidelidade, casa dos encarnados.





O quarto jogo da final nacional de basquetebol terá transmissão em direto na RTP2.