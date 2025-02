Benfica a pensar na liderança diante `lanterna vermelha` Boavista

As ‘águias’ podem colocar pressão no rival, num momento em que a equipa de Bruno Lage tem apenas menos dois pontos do que o Sporting, que cumprirá o seu jogo da 23.ª jornada na visita de domingo ao AFS (16.º).Os dois emblemas lisboetas defrontam na ronda adversários, teoricamente, acessíveis, com o AFS em zona de play-off de manutenção, e o Boavista, ‘afundado’ em último, sendo equipas que viram chegar nas últimas semanas novos treinadores.O jogo do Benfica, o primeiro ‘grande’ em ação na ronda, tem início às 18:00 no Estádio da Luz, um pouco depois de Casa Pia (sexto) receber o Gil Vicente (14.º), a partir das 15:30, e antes de o Estoril Praia (oitavo) jogar em casa com o Rio Ave (10.º), às 20:30.Os estorilistas atravessam o seu melhor momento na edição 2024/25 do campeonato, com uma série de sete jogos sem qualquer derrota, dois empates e cinco triunfos, enquanto os vila-condenses não perdem há quatro jornadas (uma vitória e três empates).

Na sexta-feira, na abertura da jornada, o Sporting de Braga venceu o Nacional, por 1-0, e subiu à condição ao terceiro lugar, com 47 pontos, mais um do que o FC Porto, que apenas joga segunda-feira com o Vitória de Guimarães.