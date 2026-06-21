Benfica a uma vitória do 13.º título nacional consecutivo de hóquei feminino

As encarnadas começaram a vencer logo aos 04 minutos após golo de Maria Sofia Silva, que voltaria a marcar aos 26 e 39. Raquel Santos, Sofia Moncóvio, com dois tentos cada, seriam as autoras dos restantes golos da equipa campeão nacional.



O Benfica fica assim a uma vitória do título nacional que vencem consecutivamente desde a época de 2012/13.