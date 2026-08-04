Benfica abre `fan zone` da Luz para contornar porta fechada com Académico de Viseu

Em comunicado divulgado hoje no sítio oficial na Internet, o clube lisboeta informou que a zona destinada aos adeptos no exterior do recinto será "alargada" e haverá "ecrãs gigantes para acompanhar o jogo em direto", além da abertura da restauração, com vista a proporcionar um "ambiente pensado para que o apoio à equipa se faça sentir do primeiro ao último minuto".



O Benfica salienta que a operação foi preparada em articulação com as forças de segurança, para garantir "todas as condições" aos adeptos, que poderão acompanhar a chegada da equipa ao Estádio da Luz, junto à estátua de Eusébio.



A partida que marca a estreia dos 'encarnados' na I Liga 2026/27, diante do recém-promovido Académico de Viseu, na primeira jornada, vai ser disputada sem adeptos nas bancadas do Estádio da Luz, em Lisboa, face à sanção aplicada pela Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) e que foi confirmada pelo Tribunal da Relação no início de julho.



O castigo é uma consequência da utilização de artefactos pirotécnicos por parte de adeptos benfiquistas em cinco partidas da temporada 2022/23.



Benfica e Académico de Viseu jogam no domingo, a partir das 20:30, para a primeira jornada da edição 2026/27 da I Liga.