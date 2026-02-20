Benfica
Benfica abre investigação a gestos das bancadas para jogadores do Real Madrid
O Benfica iniciou uma investigação interna assim que começaram a circular nas redes sociais imagens que mostravam dois jovens adeptos a fazer gestos considerados racistas dirigidos a Vinícius Júnior, durante o jogo com o Real Madrid. Segundo apurou o jornal Record, o clube já conseguiu identificar esses dois adeptos.
Este encontro da Liga dos Campeões ficou marcado não só pelo alegado insulto racista proferido por Gianluca Prestianni ao jogador brasileiro, mas também pela atitude condenável de alguns adeptos encarnados nas bancadas após o incidente em campo.
As imagens que circulam nas redes sociais apontam que os gestos são de caráter racista.
Tanto o Benfica como o Real Madrid anunciaram entretanto que irão colaborar totalmente com a UEFA na investigação aos acontecimentos da primeira mão do play-off, que terminou com a vitória dos merengues por 1-0. O único golo da partida foi apontado por Vinícius Júnior, deixando a equipa espanhola em vantagem para o jogo decisivo, marcado para terça-feira, no Santiago Bernabéu.