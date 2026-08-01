Benfica-Ac. Viseu joga-se à porta fechada





(Com Lusa)

“O Sport Lisboa e Benfica informa os sócios de que o jogo da 1.ª jornada da Liga Portugal, frente ao Académico de Viseu, agendado para o próximo dia 9 de agosto, será disputado à porta fechada, na sequência de uma decisão da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto”, refere o clube.Em comunicado, os ‘encarnados’ lamentam profundamente que milhares de adeptos sejam privados de apoiar a equipa e reiteram o “firme desacordo com uma medida que penaliza indiscriminadamente todo o universo benfiquista”.A efetividade da sanção de um jogo à porta fechada foi confirmada pelo Tribunal da Relação no início de julho, a última instância possível de recurso, que validou a penalização anteriormente aplicada pela APCVD.“O clube esgotou todos os meios de recurso legalmente disponíveis, sustentando sempre que cumpriu integralmente os deveres que sobre si impendiam e que implementou todas as medidas razoavelmente exigíveis para prevenir este tipo de ocorrências”, referiu o Benfica, após a decisão da Relação.A condenação da APCDV acontece face à utilização de artefactos pirotécnicos por parte de adeptos ‘encarnados’ em cinco partidas em 2022/23.As ‘águias’ preferiam uma sanção só sobre os setores onde a pirotecnia foi utilizada, através da sua interdição ou redução da respetiva lotação, a exemplo do critério seguido pela UEFA em partidas de provas europeias.“Interditar um estádio na sua totalidade é, além de injusto na sua génese, uma medida manifestamente desproporcionada, que lesa o desporto, penaliza o clube e prejudica dezenas de milhares de sócios e adeptos cumpridores, totalmente alheios aos comportamentos em causa”, apontou o clube, após a decisão.Com a efetividade da pena, permanecia em aberto qual o jogo que o Benfica realizaria em casa sem a presença de adeptos, situação confirmada hoje, com a estreia na I Liga a fazer-se sem público.O jogo das ‘águias’ na jornada inaugural da I Liga está agendado para domingo, dia 9 de agosto, às 20:30, diante do promovido Académico de Viseu.Uns dias antes, na quinta-feira, o Benfica recebe os escoceses do Hearts, na primeira mão da terceira pré-eliminatória de acesso á fase de liga da Liga Europa, estando a segunda mão marcada para 13 de agosto, em Edimburgo.