Benfica acerta calendário

Devido à participação nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, a receção dos ‘encarnados’ aos vila-condenses só agora se realiza, com o Benfica voltar à Luz, que sentenciou Bruno Lage, face ao empate com o Santa Clara e ao desaire com o Qarabag.



Com a queda de Lage, regressou, 25 anos depois, Mourinho, que se estreou com um triunfo por 3-0 no reduto do AVS, no sábado, e, agora, vai disputar o primeiro jogo como técnico do Benfica na nova Luz, já que, na anterior passagem, em 2000, o palco ainda era o estádio antigo.



Os ‘encarnados’ estão invictos no campeonato, com quatro vitórias e um empate, enquanto o conjunto de Vila do Conde, orientado pelo grego Sotiris Silaidopoulos, ainda não ganhou, tendo perdido os dois últimos jogos, após três empates.



A formação da Luz parte para o jogo do terceiro lugar, a dois pontos do Sporting e a cinco do líder 100% vitorioso FC Porto, enquanto o Rio Ave segue em 16.º, em lugar de play-off.



O encontro entre o Benfica e o Rio Ave, em atraso da primeira jornada da I Liga, realiza-se hoje, pelas 20:15, no Estádio da Luz, em Lisboa, com arbitragem de Sérgio Guelho, da AF Guarda.



(Com Lusa)

