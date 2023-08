Benfica acorda ao intervalo para ganhar a Supertaça

Os "dragões" acabaram em inferioridade numérica, face à expulsão com cartão vermelho direto do capitão Pepe, após uma agressão a David Jurásek sancionada com recurso ao videoárbitro (VAR), aos 90 minutos de um jogo cheio de faltas, cartões e altercações.O treinador portista Sérgio Conceição também foi expulso, devido a protestos, aos 90+7, mas demorou algum tempo a acatar a decisão da equipa de arbitragem liderada por Luís Godinho, que, cinco minutos antes, tinha invalidado um golo a Galeno através do VAR.