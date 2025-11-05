Benfica ainda à procura de pontos recebe Bayer Leverkusen

As ‘águias’ encaram o segundo jogo da ‘Champions’ no Estádio da Luz – perderam com o modesto Qarabag na estreia (3-2), ainda com o treinador Bruno Lage, despedido logo após -, com necessidade urgente de pontos, quando seguem em penúltimo entre as 36 equipas.



A receção ao Leverkusen será também um regresso do lateral esquerdo Alex Grimaldo à Luz, depois de o espanhol ter jogado sete épocas e meia pelos ‘encarnados, conquistando quatro campeonatos.



Na ‘Champions’, o Bayer Leverkusen, que também já trocou de treinador esta época, com a saída de Erik Ten Hag e a entrada do dinamarquês Kasper Hjulmand, atravessa, igualmente, um cenário pouco favorável, em 30.º, com apenas dois pontos.



No jogo de hoje, com início às 20:00 e arbitragem do italiano Simone Sozza, José Mourinho já poderá contar com Dedic, depois de o lateral direito bósnio se ter lesionado há duas semanas, na visita ao Newcastle.



O jogo será o sétimo da história entre ‘águias’ e ‘farmacêuticos’, num confronto que regista três empates – um dos quais um incrível 4-4 em 1994 -, duas vitórias do Benfica e uma do Leverkusen, que nunca venceu na Luz.

