Benfica anuncia chegada do médio Julian Weigl

Depois das negociações, Julian Weigl assinou contrato com o Benfica e é reforço da equipa da Luz neste mercado de transferências de janeiro. O alemão chega proveniente do Borussia de Dortmund, clube que representou durante quatro épocas e meia.





O contrato será até 2024 e Weigl passa a ser mais uma opção para Bruno Lage, no meio-campo benfiquista, com a cláusula de rescisão a ficar cifrada nos 100 milhões de euros, conforme informação prestada à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários ( CMVM ).





"A Benfica SAD informa que o jogador Julian Weigl realizou exames médicos com sucesso e celebrou com esta Sociedade um contrato de trabalho desportivo que vigora até 30 de junho de 2024, o qual inclui uma cláusula de rescisão no valor de 100 milhões de euros", pode ler-se no comunicado.



Pelo Borussia de Dortmund, o médio de 24 anos fez mais de 100 partidas, tendo marcado quatro golos pela equipa alemã. O jogador representou também apor cinco vezes.A confirmação da chegada de Weigl para o Benfica dá-se dois dias depois de o Borussia ter anunciado a saída do médio para Portugal. Por um valor de 20 milhões de euros, Julian Weigl tornou-se a segunda contratação mais cara de sempre do Benfica, em igualdade com Raúl De Tomás e superada pelos 22 milhões de euros de Raúl Jiménez.