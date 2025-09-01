Benfica anuncia contratação de Lukebakio

No seu sítio oficial, o Benfica deu conta da contratação de mais um avançado depois da confirmação de Sudakov, no sábado. Trata-se de Dodi Lukebakio que deixa o Sevilha para rumar à Luz.





O clube presidido por Rui Costa paga a pronto 20 milhões de euros, aos quais acrescem mais quatro milhões por objetivos.





"Os termos do negócio foram detalhados à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM): "A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Sevilla FC para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador Dodi Lukebakio, por um montante de € 20 000 000 (vinte milhões de euros), ao qual acresce um valor de € 4 000 000 (quatro milhões de euros) pago em função de objetivos pré-definidos", pode ler-se.





O Sevilha vai manter uma mais valia de 15 por cento com o internacional belga a ficar com uma cláusula de rescisão cifrada nos 50 milhões de euros.





A Benfica SAD celebrou um contrato de trabalho desportivo com o referido jogador que vigora até 30 de junho de 2030, o qual inclui uma cláusula de rescisão no valor de € 50 000 000 (cinquenta milhões de euros)".





Dodi Lukebakio chega a Portugal depois de duas temporadas completas no Sevilha, na La Liga. O jogador participou em 68 partidas, tendo marcado 17 golos e feito três assistências.



