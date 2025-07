Benfica anuncia contratação de Richard Ríos

Nos últimos minutos de terça-feira, o vice-campeão português anunciou a chegada de mais um reforço. Richard Ríos é o reforço mais caro de sempre do clube da Luz que vai pagar 27 milhões de euros pelo passe do jogador ao Palmeiras, treinado por Abel Ferreira.





"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa que chegou a acordo com o Palmeiras para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador Richard Ríos, por um montante de € 27.000.000 (vinte sete milhões de euros)", pode ler-se no comunicado à CMVM.

O Benfica confirmou também que o internacional colombiano assinou contrato até 2030 e terá uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.





O jogador já fez as primeiras declarações enquanto jogador dos encarnados, invocando ser um sonho poder jogar na Europa.





"É uma felicidade imensa para mim e para a minha família. Um passo de gigante que dou na minha carreira. Era um sonho jogar na Europa e agora estar num clube tão gigante como é o Benfica é muito gratificante para mim e para a minha família".





O investimento em Ríos ultrapassa o montante pago pelo Benfica ao Feyenoord quando se reforçou com Orkun Kokçu, que entretanto, foi emprestado ao Besiktas, com cláusula de compra obrigatória.





O colombiano de 25 anos é o quinto reforço do Benfica na atual janela de transferências depois de confirmada a compra de Samuel Dahl à AS Roma, as contratações dos laterais Rafael Obrador e Amar Dedic, e a chegada do argentino Enzo Barrenechea, proveniente do Aston Villa.