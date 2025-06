Benfica anuncia contratação de Samuel Dahl a título definitivo

Os dois clubes não divulgaram os valores da transferência apesar de serem apontados nove milhões de euros.



“O Benfica exerceu junto da Roma a opção de compra, prevista no acordo celebrado com o clube italiano na última janela de transferências de inverno, para a aquisição a título definitivo de Samuel Dahl”, lê-se no comunicado que oficializou a chegada do sueco ao clube da Luz a título definitivo.



Dahl chegou em janeiro e participou em 18 partidas e fez cinco assistências. Venceu uma Taça da Liga e vai poder fazer parte do plantel do Benfica que já se encontra nos Estados Unidos para disputar o Mundial de Clubes.