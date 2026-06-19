Benfica anuncia equipa técnica de Marco Silva em 2026/27

Os ‘encarnados’ divulgaram a equipa técnica comandada por Marco Silva na época 2026/27, da qual também fazem parte Gonçalo Pedro (preparador físico), Fernando Ferreira (treinador de guarda-redes) e Bruno Mendes (‘head performance’), enquanto Francisco Costa acumulará a função de adjunto com a de analista.



O Benfica anunciou em 09 de junho a contratação de Marco Silva, de 48 anos, para o cargo de treinador principal, por duas épocas (até ao final de 2027/28, com a possibilidade de prolongamento do contrato até 2028/29), em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



Marco Silva sucedeu a José Mourinho, que vai assumir o comando técnico do Real Madrid após ter liderado o Benfica durante cerca de oito meses, que se saldaram num terceiro lugar na I Liga, sem qualquer derrota, mas a oito pontos do campeão FC Porto e a dois do segundo classificado, Sporting, ou seja, fora dos lugares de acesso à próxima edição da Liga dos Campeões.



Após cinco temporadas ao serviço do Fulham, Marco Silva encerrou um percurso de uma década no futebol inglês, que começou ao serviço do Hull City (2016/17), prosseguiu no Watford (2017/18) e no Everton (2018 a 2019), antes de rumar aos ‘cottagers’, em 2021/22, naquela que foi a única temporada em que o técnico não disputou a Premier League.



Nesse ano, liderou os londrinos ao título de campeão do Championship, o segundo escalão em Inglaterra, e respetiva promoção à Premier League, em que alcançou, consecutivamente, um 10.º lugar (2022/23), um 13.º (2023/24), um 11.º (2024/25) e novamente um 11.º (2025/26).



Marco Silva é o sexto treinador do Benfica desde que Rui Costa assumiu a presidência do clube, em 2021, sendo que, neste período, as 'águias' foram lideradas por Jorge Jesus, Nélson Veríssimo, Roger Schmidt, Bruno Lage e José Mourinho, mas apenas alcançaram um título de campeão

