Benfica anuncia rescisão "por mútuo acordo" com Taarabt

"O Sport Lisboa e Benfica e o jogador Adel Taarabt acordaram rescindir o contrato laboral que ligava as duas partes, por mútuo acordo", refere a nota emitida pelos `encarnados`, pouco tempo depois de ter encerrado o mercado de transferências em Portugal.

Taarabt, de 33 anos, terminava o vínculo ao Benfica em junho do próximo ano, depois de em 2020 ter renovado com as `águias`.

O médio marroquino chegou à Luz em 2015, precisamente a `custo zero`, proveniente dos ingleses do Queens Park Rangers, mas só em 2018/19 se estreou oficialmente pela equipa principal, após ter jogado pela equipa B e, posteriormente, ser cedido por duas temporadas aos italianos do Génova.

Com passagens por Lens, Tottenham ou AC Milan, Taarabt realizou 129 jogos e marcou dois golos pelo Benfica, conquistando um título de campeão português (2018/19) e uma Supertaça Cândido de Oliveira (2019).