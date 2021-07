Benfica anuncia saída do lateral esquerdo Nuno Tavares para o Arsenal

", refere o clube português na sua página oficial.

Da parte do clube inglês, os "gunners" também não revelam valores da transferência, mas adiantam que o lateral esquerdo assinou um "contrato de longo termo".





Ao mesmo tempo, o clube londrino deu as boas vindas ao jogador que ingressou no Benfica em 2015/16, para atuar nos juvenis, passou depois pelos juniores, Benfica B e em 2019/20 subiu ao plantel principal, tendo alinhado em 16 jogos e apontado um golo. Na temporada 2020/21 foi utilizado em 25 encontros.



Nuno Tavares, de 21 anos, já cumpriu os dias de isolamento necessários e deverá em breve começar a treinar. Vai usar a camisola número 20.





Já em declarações ao clube inglês, Nuno Tavares mostrou-se entusiasmado com a mudança, numa transferência que disse não ter sido fácil.



"É bom para a minha carreira e o Arsenal é um grande clube. Estou muito feliz. Quando terminei a época, o meu empresário disse-me que o Arsenal estava interessado em mim. Em primeiro lugar fiquei feliz, é algo com que sonhei", começou por dizer, citado pelos ingleses.



O defesa acrescentou também não ter sido um processo rápido: "Havia coisas com o contrato, e entre o Arsenal e o Benfica. Não foi rápido, demorou muito, as negociações não foram rápidas", revelou.



“É um jogador jovem, com grande potencial e que cresceu no Benfica nas últimas épocas, além de já ter demonstrado qualidade na seleção de sub-21. A chegada do Nuno dará força extra e opções na defesa, particularmente no lado esquerdo”, justificou Mikel Arteta, treinador do Arsenal.