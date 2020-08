Benfica aplica "chapa cinco" ao Farense em jogo-treino

Pizzi colocou os encarnados em vantagem, na primeira parte, mas, no arranque do segundo tempo, Pedro Simões repôs a igualdade para os algarvios, que esta época estão de volta ao escalão principal do futebol nacional.Contudo, Diogo Gonçalves, Seferovic, por duas vezes, e Taarabt, este com um grande pormenor técnico sobre o guarda-redes adversário, consumaram o triunfo das "águias".

Este foi o quarto triunfo do Benfica no mesmo número de jogos de preparação para a época 2020/21, depois das vitórias sobre a equipa B (4-0), Estoril-Praia (4-1) e Belenenses SAD (4-0).