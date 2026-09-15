Benfica aponta ao tricampeonato de futsal



Cassiano Klein encara a nova temporada como um desafio e justifica-o com a dificuldade das várias competições nas quais as 'águias' estarão inseridas.



“Teremos um campeonato aberto no qual esperamos poder fazer uma excelente competição. Ganhar é desafiante e conseguir manter é mais desafiante ainda e cabe a nós desafiarmo-nos e fazer melhor”, expressou o treinador.



A nível pessoal, o brasileiro, considerado o melhor treinador do mundo de clubes em 2022 anseia alcançar o tircampeonato, pela primeira vez na sua carreira, ao serviço do Benfica.



“Quando conseguimos as conquistas foi incrível, porque conseguimos retribuir um pouco aos nossos adeptos”, reconheceu, determinado em oferecer mais troféus ao clube da Luz.



Uma ambição partilhada pelo compatriota e guarda-redes Léo Gugiel, que lamenta a recente perda da Supertaça, mas espera repetir o 'triplete' obtido na época transata com a conquista de campeonato, Taça de Portugal e Taça da Liga, e alcançar o “sonho” de lhe juntar o título europeu de clubes.



O atleta de 30 anos não se escondeu perante a responsabilidade de defender a baliza do Benfica, mostrando-se preparado para a concorrência pelo lugar e até considerando saudável que a competição seja tão forte quanto possível.



"Sempre foi o meu sonho jogar no Benfica, não só eu como para outros tantos milhares de pessoas que sonham um dia aqui jogar. Então, é sempre muito importante ter uma ‘sombra’, para estarmos sempre a deixar o nosso melhor nível à disposição do Benfica”, completou.

“Acredito que vamos ter uma época muito desafiadora. É claro que é sempre bom entrar com a sensação de ter a oportunidade de lutar pelo tricampeonato”, declarou o responsável técnico pelo Benfica, que entra para a edição 2026/2027 do campeonato nacional de futsal como atual bicampeão em título.