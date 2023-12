Benfica aposta tudo na vitória frente ao Famalicão

Segundo classificado, com 33 pontos, a um do líder Sporting, o Benfica tem pela frente o sétimo classificado, com 18, e que atravessa um período de menor fulgor, com três empates e uma derrota nos derradeiros quatro desafios.Depois de tropeçar em dois encontros consecutivos, com igualdades na visita ao Moreirense (0-0) e na receção ao Farense (1-1), os lisboetas voltaram aos êxitos na difícil deslocação ao Sporting de Braga (1-0) e agora querem fechar o ano com um triunfo, pressionando o seu rival da segunda circular, que apenas joga no sábado, em Portimão.





Para este jogo o treinador Roger Schmidt será obrigado a mexidas no "onze", uma vez que está privado de Otamendi (castigado), Di María (autorizado a apresentar-se mais tarde) e ainda Casper Tengstedt (lesionado).





Para o lugar do capitão, Tomás Araújo já foi preparado no último jogo, mostrou-se bem e deve repetir a titularidade, para o de Di María o nome de Tiago Gouveia surge em força, até pelo golo marcado ao AVS (4-1) e as declarações de Schmidt sobre o mesmo, e a grande questão surge na frente. Cabral ou Musa? Para o estilo encarnado, o croata parece sempre mais adequado, mas Cabral é um investimento e pode merecer confiança.





No Famalicão, ao nível das suas opções para este jogo, o técnico João Pedro Sousa continua privado de Puma Rodríguez, um dos principais desequilibradores da equipa, mas tem Riccieli de volta e este foi convocado, pelo que deve voltar ao seu lugar habitual no centro da defesa. Resta saber se será acompanhado de Otávio (que pode também regressar à titularidade, embora tenha sido apontado ao mercado nos últimos dias).





Roger Schmidt, treinador dos encarnados, fez a antevisão da partida, e falou das dificuldades que espera dos famalicenses: "Queremos jogar bem e ganhar. É o objetivo. Jogámos contra o Famalicão na Taça há uma semanas, por isso sabemos que são muito organizados, compactos, fortes na transição e qualidade na frente de ataque. Na Taça precisámos de paciência para resolver o jogo e amanhã será igual. Estamos numa boa forma, o mood também e estamos prontos para o jogo e para tentar ganhar".







Na antevisão ao embate frente ao Benfica, João Pedro Sousa garantiu que a equipa não irá mudar o seu estilo de jogo, realçando, ainda, as ausências de Di María e Otamendi, fruto do descanso prolongado. "É inquestionável a qualidade dos dois jogadores, mas temos que pensar que vão entrar outros dois atletas com um perfil diferente. Esta mudança de dinâmica pode causar-nos outros problemas. Ficamos na dúvida com o que pode acontecer. O nosso plano não vai variar consoante as limitações do adversário. Vamos tentar impor o nosso futebol", referiu.