Benfica apresenta Franjo Ivanovic como novo reforço para o ataque

"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa que chegou a acordo com o Real Union Saint Gilloise (“RUSG”) para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador Franjo Ivanovic, por um montante de € 22.800.000 (vinte e dois milhões e oitocentos milhares de euros), ao qual acresce um valor de € 5.000.000 (cinco milhões deeuros) pago em função de objetivos pré-definidos", pode ler-se no comunicado do clube da Luz à CMVM.





O jogador de 21 anos torna-se no sexto reforço neste mercado de transferências. Depois das saídas de Arthur Cabral e Casper Tengstedt, os encarnados procuraram uma solução para lutar pelos lugares da frente com Vangelis Pavlidis.

O jogador custou 22,8 milhões de euros ao clube da Luz, aos quais ainda vão acrescer cinco milhões de euros em bónus monetários por objetivos. Assinou contrato até 2030 e a cláusula de rescisão será de 100 milhões de euros. A partir de 2029 passará para os 60 milhões.





O Union Saint-Gilloise ficará com 20 por cento de mais valias numa próxima venda.





Ivanovic, que já é internacional pela seleção da Croácia, foi a escolha eO anúncio da chegada do internacional pela Croácia acontece no dia do confronto da Supertça, que acontecerá no Algarve numa partida que vai abrir a nova temporada desportiva, antes do início do campeonato e das pré-eliminatórias da Liga dos Campeões.