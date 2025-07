Benfica apresenta lateral bósnio Amar Dedic

"Amar Dedic, lateral-direito de 22 anos, é reforço da equipa de futebol profissional do Sport Lisboa e Benfica. Assinou com o Clube um contrato válido até 2030, transferindo-se do FC Salzburgo para a Luz", pode ler-se no sítio oficial do Benfica.





O clube da Luz anunciou a chegada de outro lateral depois da apresentação de Rafa Obrador. Amar Dedic chega ao Benfica proveniente do RB Salzburgo e depois de um empréstimo ao Olympique Marseille na última temporada.





Dedic é lateral e vai lutar pela vaga na direita da defesa do Benfica com o ainda lesionado Alexander Bah.