Benfica apresenta queixa na Liga por entrada tardia de adeptos no Dragão

“O Sport Lisboa e Benfica irá formalizar uma queixa junto da Liga Portugal e exigir responsabilidades por este inaceitável mau serviço prestado aos seus adeptos”, lê-se num comunicado.



Depois de agradecer “o apoio incondicional demonstrado ao longo de toda a partida no Estádio do Dragão”, o Benfica “lamenta profundamente que muitos apenas tenham conseguido aceder ao lugar pelo qual pagaram quando a primeira parte já se encontrava praticamente concluída”.



“Uma Liga que se pretende de referência não pode permitir que ocorram falhas desta natureza, sobretudo quando afetam quem mais contribui para a sua grandeza e espetacularidade: os adeptos”, refere no documento.



No domingo, o FC Porto e o Benfica empataram a zero, em encontro da oitava jornada, com os ‘dragões’ a manterem a liderança isolada, com três pontos de avanço sobre o Sporting e quatro sobre as ‘águias’.