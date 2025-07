Benfica apresenta-se com quatro reforços e um plantel provisório de 31 elementos

Num Estádio da Luz, em Lisboa, agora com lotação para 68.100 espetadores, os adeptos aplaudiram um a um os jogadores do Benfica anunciados pelo ‘speaker’ e que faziam parte da ficha de jogo, com especial destaque para o reforço Richard Ríos bem como o ‘capitão’ Otamendi.



Reação similar tiveram os adeptos quando o nome de José Mourinho, treinador do Fenerbahçe, ecoou pelo sistema de som do recinto ‘encarnado’.



Sem uma apresentação formal, os jogadores não foram chamados um a um para subir ao relvado, fizeram os habituais exercícios de aquecimento. Há a destacar que os reforços Dedic, Richard Ríos e Barrenechea figuraram na equipa titular para o embate de hoje, bem como jovem médio João Veloso, jovem formado no Seixal.



No sentido inverso, foi notada a ausência dos lesionados Tomás Araújo, Alexander Bah, Manu Silva e Nuno Félix, bem como Florentino Luís, com uma mialgia.



O Benfica defronta hoje, às 20:00, os turcos do Fenerbahçe, na derradeira partida de preparação para a época 2025/26, que tem o início oficial com a realização da Supertaça Cândido de Oliveira, frente ao Sporting, na quinta-feira, em Faro, pelas 20:45.



Plantel provisório do Benfica para 2025/26:



- Guarda-redes: Trubin, Samuel Soares e Gonçalo Sobral.



- Defesas: Otamendi, António Silva, Tomás Araújo, Alexander Bah, Leandro Santos, Samuel Dahl, Amar Dedic (ex-Marselha, Fra), Rafael Obrador (ex-Deportivo, Esp), Gonçalo Oliveira e Joshua Wynder.



- Médios: Richard Rios (ex-Palmeiras, Bra), Leandro Barreiro, Florentino Luís, Aursnes, Manu Silva, Enzo Barrenechea (ex-Valência, Esp), Nuno Félix, João Veloso, Rafael Luís, João Rego e Diogo Prioste.



- Avançados: Presitanni, Bruma, Henrique Araújo, Kerem Aktürkoglu, Tiago Gouveia, Pavlidis e Schjelderup.



- Treinador: Bruno Lage.