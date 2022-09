Benfica apura-se para a "Champions" de basquetebol

Os encarnados tinham nos favoritos alemães o último obstáculo para entrarem pela primeira vez na fase de grupos da "Champions", depois de terem vencido no Grupo C de apuramento os kosovares Golden Eagle Ylli (92-67) e os cipriotas do Keravnos (73-65).Na Liga dos Campeões, o Benfica vai defrontar os espanhóis do BAXI Manresa, os letões do VEF Riga e os franceses do Limoges, no Grupo F.





No final da partida o presidente do clube, Rui Costa, dirigiu uma mensagem ao grupo: "É com um orgulho imenso que congratulo a nossa equipa masculina de basquetebol pela qualificação inédita para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Este é um feito único para a história do nosso Clube e para Portugal!

Assumimos a organização de uma das rondas de qualificação para lutar pela presença na Liga dos Campeões de Basquetebol e conseguimos cumprir o nosso objetivo de uma forma absolutamente irrepreensível.



Apesar de não se tratar da conquista de um troféu, é um feito na história do Sport Lisboa e Benfica e, por isso, quero felicitar os atletas, a equipa técnica e o staff por este registo extraordinário.



Foi uma caminhada difícil e exigente, mas o sonho tornou-se mesmo realidade. Somos a primeira equipa portuguesa a alcançar esta fase da Liga dos Campeões. Juntos, com o apoio dos nossos adeptos, tudo é mais fácil. A vossa presença foi fundamental nestes três jogos da competição".