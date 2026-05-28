Benfica apura-se para a final da Liga portuguesa de basquetebol
O Benfica, tetracampeão nacional, apurou-se hoje para a final da Liga portuguesa de basquetebol, depois de vencer em casa da Oliveirense, por 86-78, no terceiro jogo das meias-finais.
Depois de ter triunfado nos dois encontros em casa, o Benfica confirmou a qualificação para a final, a quinta consecutiva, depois de voltar a vencer a equipa de Oliveira de Azeméis, num encontro em que, ao intervalo, perdia por 46-38.
Os ‘encarnados’, recordistas de títulos, com 31 troféus, ficam à espera de adversário na final, que vai sair do confronto entre Sporting e FC Porto, que está empatado, com uma vitória para cada equipa, após os dois primeiros jogos em Lisboa.
Os ‘dragões’ recebem o Sporting na sexta-feira, com as duas equipas a voltarem a encontrar-se no domingo, em dois encontros marcados para a Dragão Arena. Caso seja necessário, o quinto jogo está marcado para quarta-feira, no Pavilhão João Rocha.
