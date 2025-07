Benfica assegura médio argentino Enzo Barrenechea por empréstimo do Aston Villa

"A Sport Lisboa e Benfica -- Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Aston Villa para o empréstimo do jogador Enzo Barrenechea durante a época desportiva 2025/26, por um montante de três milhões de euros (ME)", referem os `encarnados` na nota, acrescentando que o acordo "inclui uma opção de compra, que pode se tornar obrigatória mediante atingimento de objetivos, para o exercício da transferência a título definitivo dos direitos desportivos do jogador, pelo montante 12 ME".

Os lisboetas informam ainda que o Aston Villa terá ainda direito a receber uma percentagem de 30% do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência do médio argentino, limitada a um máximo de 10 ME.

Barrenechea, de 24 anos, realizou 32 jogos e marcou um golo pelos espanhóis do Valência na última época, em que esteve emprestado pelo Aston Villa, que o tinha contratado à Juventus em 2024, por oito ME.

Formado no Newell`s Old Boys, Barrenechea saiu para a Europa com apenas 18 anos, em 2019, para representar os suíços do Sion, que desembolsaram 2,5 ME pela contratação. Rumou, depois, ao clube italiano, pelo qual jogou nas equipas de sub-19, sub-20 e sub-23, até se estrear pelo conjunto principal, em 2022/23, num encontro diante do Paris Saint-Germain, na Liga dos Campeões.

Nessa época somou cinco partidas pelos `bianconeri`, mas, na seguinte, foi cedido ao Frosinone, participando em 36 encontros na Serie A e assinando um golo.

O médio foi chamado pela primeira vez à seleção da Argentina em novembro do ano passado, mas acabou por não ser utilizado pelo selecionador Lionel Scaloni nos jogos com Paraguai e Peru, da qualificação sul-americana para o Mundial2026.

Este é o terceiro reforço assegurado pelos `encarnados` para a temporada 2025/26, juntando-se ao lateral-esquerdo espanhol Rafael Obrador (ex-Real Madrid, Espanha) e ao lateral-direito Dedic (ex-Salzburgo, Áustria).