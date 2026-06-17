Benfica assume final de ciclo de oito anos com treinador de voleibol Marcel Matz.

Apesar de o seu futuro profissional estar “indefinido”, assegura que a vontade familiar de continuar a viver em Portugal no próximo ano.





Sakis Psarras. O novo treinador para as próximas duas temporadas.



O clube da Luz deu a conhecer esta quarta-feira que chegou a acordo com o treinador de voleibol Sakis Psarras para as próximas duas temporadas.





Foto: Sakis Psarras@facebook







O técnico, natural de Atenas, conta com 10 anos de experiência na Grécia, onde existe uma grande rivalidade entre clubes, como são os casos de Olympiacos, Panathinaikos ou PAOK.



Sakis Psarras, de 53 anos, começou o seu percurso como treinador no OFPF Ethnikós em 2016/17, clube que colocou no principal escalão após ser campeão da Liga A2, prosseguindo a carreira durante a temporada seguinte no PAOK.



De acordo com a notícia que está no site do Sport Lisboa e Benfica, Sakis Psarras foi internacional pelo seu país e ajudou a conquistar cinco Campeonatos e cinco Taças da Grécia, tendo ainda experiências como atleta de alta competição em Itália e em França.



(RTP c/SLB)













“Marcel Matz abraçou o espírito benfiquista desde que chegou e o clube agradece profundamente a forma como viveu o Sport Lisboa e Benfica durante estes oito anos, assim como o seu papel para o reforço do palmarés da secção de voleibol”, escrevem os encarnados no seu sítio oficial na Internet.Desde 2018, o técnico conduziu os lisboetas a um inédito pentacampeonato nacional, ajudou a conquistar quatro Taças de Portugal e cinco Supertaças, além de ter levado a equipa à fase de grupos da Liga dos Campeões.“As conquistas fizeram parte deste período todo. Todas têm sempre uma história, mas penso que a maior conquista é o reconhecimento do trabalho pelos adeptos quando me encontram pessoalmente, sejam os jovens ou os mais experientes”, disse Marcel Matz, aos meios do clube.Depois de 14 troféus em oito anos, o técnico considera que seria “um projeto incrível se não fosse este último ano”, sem títulos, assumindo que foi “realmente abaixo do que o Benfica projeta para a modalidade”.Nas duas últimas épocas, em que o Sporting se sagrou bicampeão, o Benfica venceu somente a Taça de Portugal em 2024/25.Agradeceu o apoio dos adeptos, considerando que as equipas se tornam mais fortes diante do seu entusiasmo: “Nem sempre é possível, mas dar 100% nas bancadas e 100% no campo depende sempre de nós".