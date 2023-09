Benfica avança na Taça Europeia feminina de andebol, Colégio Gaia eliminado

Depois de vencer na Luz por claros 41-29, as ‘encarnadas’ apoiaram-se em oito golos da brasileira Ana Bolzan para voltar a vencer as austríacas e seguir em frente.



Ao intervalo, venciam por 13-12 e a vantagem de 12 golos trazida da primeira mão permitiu-lhes controlar o marcador e ainda bater as austríacas, sem capacidade para fazer valer o fator casa.



Menos sorte para o Colégio de Gaia, que voltou a jogar no seu pavilhão com as islandesas e, depois de já sexta-feira ter caído por 27-23, até conseguiu vencer, mas sem ‘virar’ a diferença de golos



Hoje, ao intervalo venciam por 12-9 e estavam a um golo de igualar, mas os seis golos de Bebiana Sabino e cinco de Carolina Justino, a liderar um esforço ofensivo com oito marcadoras, não chegaram.



Antes, o Madeira SAD venceu em casa o MGA Fivers da Áustria, por 37-23, e o 1.º de Maio triunfou no Kosovo ante o Istogu por 31-30, colocando-se em vantagem após a primeira mão.



As duas equipas voltam a jogar domingo para o desfecho desta fase.



Nesta ronda de qualificação da terceira competição europeia do andebol no feminino, o São Pedro do Sul ficou já pelo caminho, ao perder com os turcos do Yalikavakspor.



A terceira ronda está marcada para novembro, com sorteio marcado para 03 de outubro, terça-feira.