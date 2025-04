Benfica B regressa aios trunfos na II Liga

Depois de dois empates e uma derrota no Seixal, a conquista dos três pontos pôs fim a uma série de três jogos das "águias" sem vencerem em casa no campeonato.



A partida em que os "anfitriões" foram a equipa mais rematadora ficou marcada pelo regresso do benfiquista Tiago Gouveia à competição, após sete meses de ausência por lesão.



Depois de um início de jogo sem situações de golo, o conjunto viseense sofreu um revés aos 20 minutos com a expulsão de Sori Mané por falta sobre Diogo Prioste. Após consulta do VAR, a árbitra Sandra Bastos, a segunda a dirigir jogos da competição depois de Catarina Campos, entendeu que o defesa impediu uma oportunidade clara de golo.



A jogar com mais uma unidade, os benfiquistas ganharam superioridade no ataque e viram Luan Farias a introduzir a bola na baliza contrária, aos 31 minutos, mas o lance foi invalidado pelo VAR por fora-de-jogo do regressado Tiago Gouveia, que tinha assistido o colega.



A melhor oportunidade de golo no primeiro tempo pertenceu ao Benfica B que, aos 39 minutos, viu Diogo Prioste acertar na trave da baliza de Bruno Brígido. Antes do intervalo, o Académico reagiu em remates de Yuri Araújo e Gautier Ott que puseram em sobressalto a defesa das ‘águias’.



Os adeptos presentes no Seixal tiveram de esperar pelo minuto 78 para ver o marcador funcionar. Lançado no arranque da segunda parte, Bernardes rematou de pé esquerdo para o 1-0, após assistência de José Melro.



Apesar da pressão do emblema beirão, que estava há seis jornadas sem perder na prova, os comandados de Nélson Veríssimo guardaram a vantagem tangencial até ao apito final do encontro.



Com o triunfo, o Benfica B soma agora 43 pontos e ocupa a sétima posição, enquanto o Académico de Viseu é 10.º com 37.