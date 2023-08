Benfica B vence Vitória de Setúbal em jogo de preparação no Seixal

O Benfica B, da II Liga portuguesa de futebol, venceu hoje, por 1-0, o Vitória de Setúbal, do Campeonato de Portugal, em jogo de preparação realizado no campo 4 do Benfica Campus, Seixal, à porta fechada.

O golo dos benfiquistas, que de manhã tinham perdido (2-0) o teste que tinham efetuado em sua casa com o Casa Pia, da I Liga, foi apontado por Rafael Rodrigues, aos 90 minutos.



Os comandados de Nélson Veríssimo fazem a sua estreia na II Liga em 13 de agosto, diante do Mafra, no Seixal, enquanto o conjunto setubalense estreia-se na série D do Campeonato de Portugal em 20 de agosto, no estádio do Bonfim, frente ao Louletano.