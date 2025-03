Benfica bate Braga e fecha última vaga nas `meias` da Taça de futsal

No Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, onde se disputaram hoje todos os jogos dos 'quartos' da 'prova-rainha', o Benfica entrou em desvantagem, mas foi gradualmente ganhando ascendente no domínio da partida.



A partir das 20:30 de sexta-feira, o Benfica disputa o acesso à final da competição com o Leões de Porto Salvo, que havia batido o Quinta dos Lombos por 5-2.



Os pivots Higor e Jacaré foram decisivos do lado encarnado - ambos 'bisaram' e concentraram em si muito do pendor ofensivo benfiquista.



O Braga adiantou-se no marcador logo aos cinco minutos, através de uma notável transição, com Ygor Mota a iniciar o ataque rápido e a descobrir o internacional nipónico Rafael Henmi, que, isolado pela direita, não desperdiçou, com um forte remate.



Após um arranque menos consistente, o Benfica 'encontrou-se' no seu jogo, com o golo da igualdade a surgir já em cima do intervalo, num apontamento de grande classe de Higor, que rodou sobre Tiago Sousa e fez um 'chapéu' de belo efeito ao guardião Dudu.



O segundo tempo foi de sentido único, com os 'encarnados' a conseguirem passar para a frente por Jacaré, com um movimento de desmarcação semelhante ao do tento anterior, aos 24 minutos.



O Sporting de Braga ainda conseguiu retomar a igualdade, por Tiago Brito, aos 28 minutos, mas, de imediato, Ygor Mota cometeu uma perda de bola crassa, oferecendo novo golo a Higor.



Esse momento revelou-se capital, aparentando abalar os minhotos, que permitiram depois às 'águias' desfazer dúvidas quanto ao desfecho da partida, com os golos de Jacaré, aos 30 minutos, e Arthur, aos 37, numa altura em que Joel Rocha já apostava as últimas ‘fichas', num 'cinco para quatro'.



Os bracarenses ainda reduziram para 5-3 a um minuto do fim, num lance algo fortuito, em que Afonso Jesus acabou por desviar a bola para o fundo da sua própria baliza, mas o resultado já não sofreu mais nenhuma alteração.