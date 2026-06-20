Benfica
Futsal
Benfica bate Nun`Álvares e arrebata oitavo título nacional feminino de futsal
O Benfica conquistou hoje o oitavo título nacional feminino de futsal, ao vencer no pavilhão da Luz o Nun´Álvares por 4-1, no quinto e decisivo encontro do play-off da final.
A equipa de Fafe, que ostentava o título nacional, entrou melhor no encontro e adiantou-se logo aos cinco minutos, por Ana Azevedo, mas as 'encarnadas' igualaram ainda na primeira metade, por Sara Ferreira, na conversão de um penálti, aos 19 minutos.
Depois de o equilíbrio ter persistido ao longo de praticamente toda a segunda parte, o Benfica foi mais eficaz na reta final da partida, com Maria Pereira, aos 36, e Janice, com um 'bis' aos 37 e 40, a sentenciarem o triunfo da equipa lisboeta.
Com este triunfo, o Benfica reforça o seu domínio no palmarés, chegando ao oitavo título, contra um lote de quatro equipas que segue no segundo posto, todas com um cetro conquistado.
Depois de o equilíbrio ter persistido ao longo de praticamente toda a segunda parte, o Benfica foi mais eficaz na reta final da partida, com Maria Pereira, aos 36, e Janice, com um 'bis' aos 37 e 40, a sentenciarem o triunfo da equipa lisboeta.
Com este triunfo, o Benfica reforça o seu domínio no palmarés, chegando ao oitavo título, contra um lote de quatro equipas que segue no segundo posto, todas com um cetro conquistado.