Benfica. Bruno Lage quer equipa concentrada

Esta época, o Benfica foi tendo vários lemas, a "tropa", a "família". E qual será o desta jornada? "É termos a concentração e a motivação no que controlamos, que é vencer. É isso que nos interessa. Temos de fazer a nossa parte num campo difícil".







É a quarta vez que vai defrontar o Sp. Braga esta temporada. Como é que duas equipas que se conhecem tão bem ainda se conseguem surpreender? Isso poderá envolver alguma nuance no meio-campo? Eis a resposta: "Conhecemo-nos bem, bem como a evolução das equipas ao longo da época. Temos a capacidade de jogar em vários sistemas e dinâmicas, o Sp. Braga também. Jogava num sistema da primeira vez, depois mudou-o. Nos três jogos, houve muitas batalhas estratégias. Não só no meio-campo, também na forma de pressionar. Temos de preparar o jogo da melhor maneira. Escolher e identificar detalhes que, independentemente do sistema, podemos encontrar para tirar partido. Isso está identificado e acredito que do outro lado também esteja. Até vou mais longe para falarmos do jogo. Por vezes, a grande capacidade do treinador é convencer os jogadores a jogar de acordo com as nossas ideias, com o que gostamos. No entanto, também é muito importante entender as caraterísticas dos jogadores. E nós temos de saber combinar isso e é o que pretendemos para amanhã novamente".



A última vez que uma equipa assumiu a liderança na última jornada foi há muitos anos. Ao longo da semana, a equipa técnica pegou nestas circunstâncias da história? A resposta foi esta: "Está pronto é para jogar amanhã... Sobre a história, conheço muito bem o historial do Benfica. E o que me apetece dizer neste momento é que temos de estar com muita confiança e acreditar que vamos vencer o jogo. Ao longo da história, há muitos exemplos de finais de época que levaram uma ou outra equipa a vencer o campeonato. Não sei exatamente em que época, talvez 71/72, e o Jaime Graça falava muito disso, não perdeu um único jogo e terminou no 2.º lugar. Temos de acreditar, mas não dependemos apenas de nós".







"Um adversário muito competente. O Sp. Braga tem feito uma 2.ª volta muito boa. Já o disse várias vezes. Só um treinador como o Carlos Carvalhal é que se poderia reinventar após aquele mercado de janeiro. E, como tal, vai ser um desafio muito difícil. Mas muita confiança na nossa forma de jogar, na motivação de entrar neste jogo e termos a possibilidade de sermos campeões. Estamos muito confiantes que podemos vencer, ser campeões, mas com a consciência de que não dependemos só de nós".