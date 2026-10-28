Benfica
Futebol Internacional
Benfica cai em Inglaterra frente a Arsenal eficaz
O hat-trick de Alessia Russo fixou o resultado final do Arsenal-Benfica, em jogo a contar para a Liga dos Campeões feminina. As 'águias' somam, assim, a segunda derrota consecutiva na competição, depois de terem entrado a vencer, frente à Juventus.
O Benfica sofreu, esta quarta-feira, a segunda derrota na fase de liga da Liga dos Campeões feminina de futebol, ao perder em Londres com o Arsenal por 3-0.
Aos 39, 66 e 79 minutos, Alessia Russo carimbou o novo desaire das encarnadas depois do 3-0 da ronda anterior, na receção ao Bayern Munique.
A derrota deixa o Benfica na 11.ª posição, com três pontos, posto que ainda permite chegar ao play-off de acesso aos quartos de final, enquanto o Arsenal sobe a segundo, com os mesmos sete pontos do líder Lyon.
Na próxima jornada, o Benfica recebe as austríacas do Áustria Viena, 14.ª colocadas, com um ponto.
Aos 39, 66 e 79 minutos, Alessia Russo carimbou o novo desaire das encarnadas depois do 3-0 da ronda anterior, na receção ao Bayern Munique.
A derrota deixa o Benfica na 11.ª posição, com três pontos, posto que ainda permite chegar ao play-off de acesso aos quartos de final, enquanto o Arsenal sobe a segundo, com os mesmos sete pontos do líder Lyon.
Na próxima jornada, o Benfica recebe as austríacas do Áustria Viena, 14.ª colocadas, com um ponto.
(Com Lusa)