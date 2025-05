Benfica campeão nacional feminino de voleibol 50 anos depois

Em 6 de outubro de 2024 começou o percurso no Campeonato Nacional e, jornada após jornada, as "águias" batalharam, concluindo a 1.ª fase no 2.º lugar, com 18 triunfos averbados em 22 jogos. Nos quartos de final do play-off, duas vitórias frente ao Vitória SC (3-0 e 0-3) abriram portas às meias-finais, nas quais, em três partidas, as encarnadas superaram o FC Porto (3-2, 0-3 e 3-1).



Já na final, entrada em falso, com os dois primeiros jogos a caírem para o lado do SC Braga... A este revés, as "águias" responderam com raça. No jogo de homenagem às Marias, vitória por 3-1 e, depois, numa grande exibição, triunfo por 0-3 no Minho, a forçar a decisiva negra neste dia 8 de maio.





No final da partida fica o registo das palavras dos dois treinadores:



Rui Moreira (treinador do Benfica): “É uma alegria imensa de poder ganhar o título para o meu clube. Segundo, o sentimento de trabalho feito, pois o desporto vive de resultados. Terceiro, é uma honra muito grande poder recuperar 50 anos depois o troféu para onde ele tem de estar, que é no Museu Cosme Damião.



João Diogo Santos (treinador do Sporting de Braga): “É um sentimento agridoce. Estou bastante orgulhoso de tudo neste jogo, não é fácil conseguir vir aqui e discutir este 3-2, depois de duas derrotas e onde poderíamos ter sido campeões. Mas estou orgulhoso por tudo o que fizemos, pelo trajeto até aqui. Não tenho palavras para descrever todo o esforço destas atletas dia após dia, trabalharam muito, queriam muito isto. Foi por pouco. Agora é começar a pensar na próxima época para tentar que o desfecho seja diferente”.





O Leixões lidera destacado o ranking da prova, com 18 títulos, seguido do Benfica, que somou o 10.º, depois dos nove consecutivos entre 1966/67 e 1974/75. O Castêlo da Maia é terceiro, com nove.