Benfica cede Krovinovic ao Nottingham Forest até final da temporada

"O Nottingham Forest tem o prazer de anunciar o empréstimo de Filip Krovinovic junto do Benfica. O médio, de 25 anos, estava emprestado ao West Bromwich, da Premier League, mas, agora, junta-se à equipa de Chris Hughton até o final da temporada", pode ler-se na página oficial do 20.ºclassficado do Championship na Internet.

Para o técnico irlandês, o médio croata, que esta temporada perdeu espaço nos `baggies`, tendo realizado apenas 12 jogos, "é um jogador vem com um bom pedigree e que acompanha há algum tempo".

"O meio-campo é uma área que procuramos fortalecer. Com o Filip, temos um jogador criativo, que jogou uma temporada inteira no campeonato passado e conhece bem esta divisão. Isso teve uma influência forte no meu pensamento e, de um ponto de vista ofensivo, ele dá mais opções", justificou Chris Hughton.

Por sua vez, as `águias`, numa curta nota publicada no sítio oficial, deram conta do acordo alcançado com o clube britânico, no qual atuam os portugueses Tobias Figueiredo, Cafú e o ex-Benfica Yuri Ribeiro.

O Forest, campeão europeu em 1978/79 e 1979/80, é o segundo emblema que o Krovinovic vai representar enquanto jogador ligado ao Benfica, depois de na última época e meia ter atuado no West Bromwich, clube que ajudou a subir à Premier League.