Benfica cede Tiago Gouveia ao Gençlerbirligi com opção de compra

“O nosso clube chegou a acordo de empréstimo para o jogador português, de 25 anos, até ao final da temporada, com opção de compra”, referiu o Gençlerbirligi, 14.º classificado na liga turca de 2025/26.



O extremo, que esta época jogou apenas 24 minutos na derrota do Benfica em casa dos suíços St. Gallen, na segunda mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa, já tinha sido emprestado na última temporada aos franceses do Nice.



Tiago Gouveia, que fez parte da formação no Sporting e a partir dos juvenis no Benfica, não encontrou espaço nas opções de José Mourinho na última época e também na atual, de Marco Silva, o novo treinador das ‘águias’.



A maior utilização do extremo na equipa principal dos ‘encarnados’ foi com Roger Schmidt, em 2023/24, com o treinador alemão a apostar no extremo em 26 jogos, 21 dos quais como suplente utilizado.