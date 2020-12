Benfica com boas memórias do Arsenal, Braga estreia-se frente à Roma

Os lisboetas brilharam nos únicos dois embates frente aos londrinos, ambos na temporada 1991/92, sob o comando do sueco Sven-Goran Eriksson, relativos à segunda e última eliminatória de acesso à fase de grupos da edição experimental da Liga dos Campeões.



Depois do empate a uma bola na Luz, o Benfica brilhou no extinto Highbury, em 06 de novembro de 1991, ao vencer por 3-1, após prolongamento, invertendo o golo inaugural de Colin Pates com dois tentos do avançado brasileiro Isaías e outro do russo Kulkov.



Os ‘encarnados’ alcançaram nessa noite um dos cinco apuramentos frente às equipas inglesas nas taças europeias, em oposição a sete eliminações e duas finais perdidas, com Manchester United e Chelsea, num total de 11 triunfos, seis empates e 19 derrotas.



Presença regular nos encontros decisivos da Taça dos Clubes Campeões Europeus nos anos 60 do século passado, a geração de Eusébio foi incapaz de superar os ‘red devils’ em 29 de maio de 1968, no estádio de Wembley, em Londres, ao perder por 4-1, após prolongamento.



Volvidos quase 45 anos, em 15 de maio de 2013, os ‘blues’ impuseram-se às ‘águias’, orientadas por Jorge Jesus, no tempo de compensação da final da Liga Europa (2-1), falhando em Amesterdão a oportunidade de conquistar o seu terceiro troféu continental.



O Benfica, finalista vencido da segunda prova europeia de clubes em 1982/83, 2012/13 e 2013/14, recebe o Arsenal, vice-campeão em 1999/2000 e 2018/19, em 18 de fevereiro de 2021, no Estádio da Luz, em Lisboa, uma semana antes de visitar o Estádio Emirates.



Os 16 avos de final da Liga Europa assinalam ainda o regresso de Paulo Fonseca a Braga, onde trabalhou em 2015/16, antes de evoluir no futebol estrangeiro, num embate inédito frente à Roma, oponente nunca defrontado pelos minhotos, em sete jogos com equipas transalpinas.



Das três vitórias, dois empates e duas derrotas sobressaem os apuramentos frente a Chievo Verona (2-0 em Braga e 1-2, após prolongamento, em Itália) e Parma (1-0 em cada mão), na primeira ronda e nos 16 avos da edição 2006/07 da denominada Taça UEFA.



Duas épocas depois, na fase de grupos da mesma prova, o Sporting de Braga ‘caiu’ no tempo de compensação frente ao AC Milan (1-0), com um pontapé de longe do brasileiro Ronaldinho, antes de somar nova qualificação europeia diante de clubes transalpinos.



Em agosto de 2012, os ‘arsenalistas’, então comandados por José Peseiro, desempataram o ‘play-off’ de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões nas grandes penalidades (5-4), na sequência de dois empates a uma bola com a Udinese.



Nos restantes desafios da primeira ronda de eliminatórias da Liga Europa, os ingleses do Tottenham, de José Mourinho e Gedson, vão encarar os austríacos do Wolfsberger e o Shakhtar Donetsk, treinado por Luís Castro, joga com os israelitas do Maccabi Telavive.



O campeão da Ucrânia é uma das oito equipas oriundas da fase principal da Liga dos Campeões, na condição de terceiro colocado do respetivo grupo, a par dos ingleses do Manchester United, de Bruno Fernandes, que defronta os espanhóis da Real Sociedad.



Os gregos do Olympiacos, orientados por Pedro Martins e com José Sá, Rúben Semedo, Rúben Vinagre, Tiago Silva, Pêpê Rodrigues e Bruma no plantel, ficaram atrás do campeão português FC Porto e vão medir forças com os holandeses do PSV Eindhoven.