Benfica com derrota pesada em Newcastle

No Estádio St. James's Park a equipa do Newcastle entrou mais pressionante na partida e nos primeiros minutos António Silva tirou o golo à equipa inglesa com um corte providencial após cruzamento de Murphy.



Na sequência do canto, Burn ganhou nas alturas e quase inaugurava o marcador. Valeu a defesa de Trubin.

Foto: Scott Heppell - Reuters

Numa partida de parada e resposta, o Newcastle esteve perto do golo num remate de Murphy que saiu perto do poste direito da baliza de Trubin. Numa bola parada, na sequência de um canto, Burn voltou a ganhar nas alturas e Trubin foi gigante a parar, com o pé direito, o remate de Bruno Guimarães.





Foto: Scott Heppell - Reuters



À passagem da meia hora, ao minuto 32, o Newcastle marcou por intermédio de Anthony Gordon. Murphy aproveitou a abertura de Bruno Guimarães para romper pela direita e oferecer o golo a Anthony Gordon. Um passe errado de Aursnes deu origem a uma resposta letal e rapidíssima dos magpies.





O Benfica reagiu bem ao golo sofrido e Lukebakio esteve perto de empatar. O belga conduziu pela direita e tentou surpreender Nick Pope, mas o guarda-redes do Newcastle estava atento e defendeu para canto.



Terminava a primeira parte com vantagem do Newcastle no marcador. O jogo tem sido repartido, sendo que as águias criaram as maiores ocasiões por Lukebakio.





Na segunda parte assistiu-se a uma verdadeira derrocada do Benfica em Newcastle. Trubin evitou males maiores.



Ao minuto 71, num lançamento manual longo de Nick Pope e após uma falha de António Silva, Harvey Barnes, isolado em frente a Trubin, atirou para um fundo da baliza do guarda-redes ucraniano do Benfica.





Foto: Lee Smith - Reuters Foto: Lee Smith - Reuters





Ao minuto 83, de novo Harvey Barnes a faturar. Belo desenho ofensivo do Newcastle com Gordon a serpentear os adversários encarnados e encontrou o antigo extremo do Leicester que aproveitou na perfeição o desnorte de Otamendi. Harvey Barnes bisava na partida.





Foto: Mark Cosgrove - Reuters

Já nos descontos, bela defesa de Trubin a remate de Joelinton de fora da área. Na sequência do canto, novamente Trubin a parar um remate de pé esquerdo rasteiro de Burn.

Na resposta, grande perda para o Benfica. O extremo belga Lukebakio ganhou a corrida ao gigante Dan Burn, ficou cara a cara com Nick Pope, mas valeu ao Newcastle o braço do guarda-redes inglês. Pouco depois, Lukebakio de pé esquerdo desferiu um remate em arco com a bola a bater com estrondo no poste direito da baliza de Nick Pope.Na segunda parte sem qualquer alteração efetuada por José Mourinho ou Eddie Howe, o Newcastle voltou a entrar melhor e a ganhar os duelos e só não ampliou o marcador porque Miley, sozinho na pequena área, nas costas de Otamendi, cabeceou para as nuvens. No minuto seguinte, valeu Trubin com uma excelente defesa a um remate rasteiro de Murphy.Face a um certo adormecimento dos encarnados, e também à lesão de Dedic, José Mourinho operou a entrada de Ivanovic. Antes Eddie Howe fez entrar Harvey Barnes e Joelinton para os lugares de Murphy e Ramsey.O Benfica, que vinha de duas derrotas na Champions frente a Qarabag (3-2), em casa, e Chelsea (1-0), em Londres, averbou o terceiro desaire no mesmo número de jogos da fase de liga e continua com zero pontos, enquanto o Newcastle somou o segundo triunfo e tem seis.