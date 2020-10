Benfica com melhor arranque na I Liga de futebol desde 2002/03

No regresso de Jorge Jesus, e depois de falhar o primeiro grande objetivo da época, a entrada na Liga dos Campeões, os encarnados estão perfeitos no campeonato, pois já tinham batido fora o Famalicão (5-1) e, na Luz, o Moreirense (2-0) e o Farense (3-2).Em Vila do Conde, a principal figura foi o internacional alemão Luca Waldschmidt, que marcou os dois primeiros golos, aos seis e 45+4 minutos. O terceiro tento foi apontado pelo médio brasileiro Gabriel, aos 84.





O Benfica colocou-se com mais cinco pontos do que o trio de segundos classificados.



O "onze" de Jorge Jesus passou a somar 12 pontos, para o melhor arranque desde 2002/03, aproveitando da melhor forma o empate (2-2) da véspera entre Sporting (menos um jogo) e FC Porto, duas formações que somam sete pontos, os mesmos do Santa Clara, derrotado por 1-0 em Paços de Ferreira.





Sempre a somar







A série vitoriosa havia começado em Famalicão, em 18 de setembro, com um 5-1 selado por Waldschmidt, também a dobrar, o brasileiro Everton, o espanhol Grimaldo, de livre direto, e Rafa. Formado na Luz, Guga reduziu já após os cinco golos encarnados.Depois, Rúben Dias, que, entretanto, partiu para o Manchester City, e Seferovic selaram o 2-0 ao Moreirense, e Pizzi e um "bis" do suíço decidiram o embate com os algarvios.

Na anterior passagem de Jorge Jesus pelo clube, o Benfica empatou 1-1 na receção ao Marítimo, na primeira jornada (2009/10), 2-2 no reduto do Gil Vicente, também na primeira (2011/12), e 1-1 com o Sporting, na terceira (2014/15).