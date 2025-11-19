Benfica com nova derrota na Champions feminina





(Com Lusa)

No calendário encarnado, segue-se a visita às espanholas do FC Barcelona, finalistas derrotadas na época passada, onde milita a lusa ex-benfiquista Kika Nazareth, e a receção às gaulesas do Paris Saint-Germain.Os quatro primeiros classificados da fase de liga, que se estreia em 2025/26 na Liga dos Campeões feminina, rumam aos quartos de final, tal como os vencedores dos play-offs realizados a duas mãos entre as equipas que ficarem situadas do quinto ao 12.º lugares.Em relação ao empate caseiro com as neerlandesas do Twente (1-1), na ronda anterior, Carissa Boeckmann e Rakel Engesvik substituíram Anna Gasper e Chandra Davidson, respetivamente, nas escolhas iniciais das pentacampeãs nacionais, que cederam mais ascendente territorial às anfitriãs, mas criaram a melhor ocasião na primeira meia hora.Já depois de alguns remates inofensivos para a baliza de Lena Pauels, Cristina Martín-Prieto desmarcou-se aos 18 minutos, após um corte de Rakel Engesvik sobre Melween N’Dongala, e vacilou perante Mylène Chavas, com Moller a atirar ao lado pouco depois.A avançada nórdica afetou a estratégia do Benfica à meia hora, ao receber dois cartões amarelos em três minutos, levando o Paris FC a subir linhas, ainda que sem dinamismo.A formação de Ivan Baptista voltou a falhar de forma flagrante por Martín-Prieto aos 42 minutos, num desvio sem oposição para fora ao centro de Lúcia Alves, e pagaria essa ineficácia no lance seguinte, quando Anaële Le Moguedec cruzou na esquerda, Christy Ucheibe falhou o corte e Maeline Mendy marcou, num remate resvalado em Marit Lund.Com Anna Gasper no lugar de Rakel Engesvik, o Benfica iniciou a etapa segunda a ver Beatriz Cameirão atirar à barra, mas o Paris FC foi controlando o jogo e ampliou aos 62 minutos, com Maëlle Garbino a responder de cabeça ao centro na direita de Moguedec.A displicência em alguns ataques impossibilitou uma diferença maior para as francesas, que tiveram a guarda-redes portuguesa Rafaela Mendonça no banco de suplentes e ameaçaram o 3-0 por Garbino, cuja tentativa esbarrou em Lena Pauels, aos 75 minutos.Nessa altura, Ivan Baptista já tinha reforçado o ataque ‘encarnado’ com Nycole Raysla, Chandra Davidson e Lara Martins, mas as ‘águias’, apoiadas em Paris pela comunidade emigrante lusa, não passaram de novo remate à trave, por Anna Gasper, ao minuto 80.