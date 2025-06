Benfica com quartel-general em Tampa e FC Porto em Piscataway no Mundial de clubes

Em comunicado, o organismo que rege o futebol mundial detalhou os 34 locais de estágio das 32 equipas -- seis vão usar dois espaços -- durante a competição, que vai ser disputada entre 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos.

O Benfica vai estrear-se no Grupo C frente aos argentinos do Boca Juniors, no Hard Rock Stadium, em Miami, em 16 de junho, defrontando, quatro dias depois, no dia 20, os neozelandeses do Auckland City, em Orlando, no Camping World Stadium, antes de enfrentar os alemães do Bayern Munique, de João Palhinha, em 24 de junho, no Bank of America Stadium, em Charlotte.

Durante a competição, de acordo com a FIFA, os `encarnados` vão permanecer no Waters Sportsplex, em Tampa, na Florida, estado com nove `bases` para o Mundial, enquanto o FC Porto vai ter como `quartel-general` a Rutgers University, em Piscataway, em Nova Jérsia, que acolhe quatro espaços.

No Grupo A, o FC Porto começa por defrontar os brasileiros do Palmeiras, de Abel Ferreira, no segundo dia da competição, no MetLife Stadium, em Nova Iorque/Nova Jérsia.

Os `dragões` jogam depois em Atlanta, no dia 19 de junho, frente aos anfitriões do Inter Miami, de Lionel Messi, e encerram a fase de grupos, novamente no MetLife Stadium, diante dos egípcios do Al Ahly, em 23 de junho.

Caso consiga seguir em frente, o emblema lisboeta cruza com o Grupo D, em que estão Flamengo, Chelsea, Espérance de Tunis e Los Angeles FC.

Já o FC Porto, se chegar aos `oitavos`, pode enfrentar o campeão da Europa Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid e Botafogo, de Renato Paiva, bem como os Seattle Sounders.

Os brasileiros do Botafogo, de Paiva, vão estagiar durante a competição no Westmont College, em Santa Barbara, na Califórnia, e os do Palmeiras, de Abel Ferreira, na UNC Greensboro, em Greensboro, na Carolina do Norte.

Já os sul-africanos do Mamelodi Sundowns, vice-campeões africanos, comandados por Miguel Cardoso, vão ficar instalados na IMG Academy, em Bradenton, também na Florida.

A competição arranca um dia mais cedo do que o previsto, com o embate entre Inter Miami e Al Ahly, no dia 14 de junho, um sábado, na cidade da Florida.

Ao todo, vão ser 63 jogos no Mundial de clubes, em 12 estádios e em 11 cidades, entre 14 de junho e 13 de julho, com a final a ser disputada no MetLife Stadium, que vai também acolher os dois jogos das meias-finais, em 08 e 09 de julho.