Benfica com Sturm Graz ou Hearts caso se qualifique para terceira pré-eliminatória

Os 'encarnados', terceiros classificados da última I Liga portuguesa, defrontam os segundos colocados do mais recente campeonato helvético na quinta-feira, na Suíça, e no dia 30 de julho, no Estádio da Luz, em Lisboa.



Os primeiros jogos da terceira pré-eliminatória, cujo sorteio decorreu em Nyon, na Suíça, estão marcados para 06 de agosto e os encontros da segunda mão para 13 de agosto.