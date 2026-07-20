Benfica
Liga Europa
Benfica com Sturm Graz ou Hearts caso se qualifique para terceira pré-eliminatória
O Benfica jogará com os austríacos do Sturm Graz ou com os escoceses do Hearts, na terceira pré-eliminatória de qualificação para a Liga Europa de futebol, caso afaste os suíços do St. Gallen na ronda anterior, ditou o sorteio realizado hoje.
Os 'encarnados', terceiros classificados da última I Liga portuguesa, defrontam os segundos colocados do mais recente campeonato helvético na quinta-feira, na Suíça, e no dia 30 de julho, no Estádio da Luz, em Lisboa.
Os primeiros jogos da terceira pré-eliminatória, cujo sorteio decorreu em Nyon, na Suíça, estão marcados para 06 de agosto e os encontros da segunda mão para 13 de agosto.
Os primeiros jogos da terceira pré-eliminatória, cujo sorteio decorreu em Nyon, na Suíça, estão marcados para 06 de agosto e os encontros da segunda mão para 13 de agosto.