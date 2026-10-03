Benfica com um pé na terceira ronda de qualificação da Liga Europeia de andebol

Em busca de se qualificar pela primeira vez para a fase de grupos da Liga Europeia, a equipa campeã portuguesa não sentiu grandes dificuldades para vencer a equipa croata, sobretudo devido a uma grande primeira parte, que terminou com uma vantagem de 12 golos (18-6).



Com um resultado já muito desnivelado, a segunda parte não foi tão desequilibrada frente a uma equipa croata que viu duas jogadoras verem o cartão vermelho, a última das quais após uma entrada dura a poucos segundos do final.



Constança Sequeira foi a melhor marcadora do encontro, com seis golos, mais dois do que Carolina Monteiro, com a guarda-redes Matilde Rosa a estar igualmente em bom plano, com nove defesas em 25 remates, uma eficácia de 36%.



Na equipa croata, Tena Petika chegou aos cinco golos, mas em 12 tentativas, com Maja Grgosevic e Magdalena Rumek, as duas jogadoras que foram expulsas, a marcarem três.



O Benfica vai agora tentar confirmar o apuramento na viagem à Croácia, em 10 de outubro, procurando ser uma das 24 equipas qualificadas para a terceira ronda, da qual vão sair 12 apuradas para a fase de grupos.



